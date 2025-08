Arezzo, 1 agosto 2025 – Sostituito il trave ammalorato del tetto dell'Auditorium “Le Santucce”. Da questa sera riprenderà la normale circolazione di via Dante. Da questa sera riapre alla circolazione via Dante. La chiusura della strada si era resa necessaria per permettere alla ditta interessata di effettuare dei lavori urgenti al tetto dell'auditorium “Le Santucce”. Il legno delle travi, a causa dell'assorbimento di acqua per un periodo prolungato e la mancata areazione del locale compresa tra la copertura e il controsoffitto a volta in cannicciato, è andato incontro ad un processo di marcescenza con conseguente riduzione della propria resistenza meccanica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostituito il trave mmalorato del tetto dell'Auditorium “Le Santucce”