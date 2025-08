Sostituito il trave ammalorato del tetto dell’Auditorium Le Santucce

Da questa sera riapre alla circolazione via Dante. La chiusura della strada si era resa necessaria per permettere alla ditta interessata di effettuare dei lavori urgenti al tetto dell’auditorium “Le Santucce”. Il legno delle travi, a causa dell’assorbimento di acqua per un periodo prolungato e la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it