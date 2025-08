Sostegno 2025 26 | niente posti da GPS in molte province siciliane

Per l’anno scolastico 202526, i ruoli da GPS sostegno non saranno attivati in diverse province siciliane. L’assegnazione dei posti vacanti avverrà esclusivamente tramite concorsi, lasciando fuori la prima fascia delle GPS ed eventuali elenchi aggiuntivi. Una situazione che preoccupa molti docenti in attesa di stabilizzazione Disponibilità dei posti di sostegno e regioni coinvolte In base . Sostegno 202526: niente posti da GPS in molte province siciliane . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Giornata della famiglia, CNDDU a Valditara: “Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede” - In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sul ruolo cruciale della famiglia nella costruzione di una società equa e solidale attraverso un comunicato.

Ultimi posti per il concerto a sostegno della ricerca sulle malattie rare del Mario Negri - Ranica. Sabato 10 maggio torna per il secondo anno consecutivo “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, l’appuntamento a scopo benefico che apre eccezionalmente al pubblico le porte della villa ottocentesca di Ranica (BG), sede del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri.

Conferma docenti di sostegno, Uil Scuola Rua: ‘Mancherà la disponibilità di posti, alto il rischio sulla qualità ’ - Il recente DM n. 32 del 26 febbraio 2025 ha sollevato numerose polemiche. Entro il 31 maggio, infatti, le famiglie potranno chiedere la conferma dei docenti di sostegno, anche se non specializzati.

Ruoli 2025/26 per il sostegno da GPS prima fascia, in Sicilia non ci saranno; Scuola, tagli record in Sicilia: -603 cattedre, 75 solo nel Trapanese.; Tagli agli organici: in Sicilia soppresse oltre 600 cattedre. Preoccupazioni per il sostegno e la mobilità .

Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno 2025/26: posti disponibili per provincia [AGGIORNATO con Veneto] - 2025/26: si conclude il 31 luglio la prima fase, in cui gli Uffici Scolastici hanno utilizzato le GAE e le graduatorie dei concorsi per coprire il cont ... Riporta orizzontescuola.it

Ruoli 2025/26 per il sostegno da GPS, ecco dove non ci saranno - In base alla normativa sulle assunzioni in ruolo, i posti ancora vacanti su posto sostegno all'esito dello scorrimento di GaE e concorsi nelle percentuali previste dalle singole procedure, sono attrib ... Secondo orizzontescuola.it