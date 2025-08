Sosta selvaggia a Cetara | raffica di sanzioni intanto 100 posti auto gratuiti in più per i residenti

Nuovi posti auto per i residenti a Cetara, da ieri, 31 luglio. Attiva, infatti, una nuova area parcheggio gratuita in zona cimitero, illuminata e video-sorvegliata. Oltre 100 posti auto ora disponibili grazie anche ai nuovi stalli di Piazza Fontana e Corso Garibaldi.“Un passo concreto per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

