Sos viticoltura | Primi riflessi sugli ordinativi

"Per certi settori come l’agroalimentare e, soprattutto per la nostra provincia, il vitivinicolo, i dazi rappresentano un elemento di preoccupazione. Il comparto negli ultimi anni ha visto una fase di crescita e consolidamento importante anche in relazione all’ export e vediamo già i primi riflessi sugli ordinativi alle aziende". A fare un quadro sulla situazione è il presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola. "Un livello dei dazi al 15% provocherà effetti pesanti sull’ export italiano che vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 10% – commenta il presidente Mazzola –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos viticoltura: "Primi riflessi sugli ordinativi"

È la Campania a pagare il prezzo più alto per l’accordo imposto da Trump all’Europa con i dazi al 15%. Non è, insomma, una vittoria dal punto di vista politico perché i riflessi sull'economia regionale rischiano di essere pesanti, con danni ingenti. A Otto C Vai su Facebook

