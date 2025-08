Sophia Loren assente per motivi personali alle seconde nozze del figlio Carlo Ponti Jr

Il primogenito dell'attrice, direttore d'orchestra, √® convolato a nozze con la compagna, in una cerimonia che si √® svolta a Tbilisi, in Georgia (terra d'origine della sposa). Sophia Loren parteciper√† a settembre al ricevimento che si terr√† a Ginevra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Sophia Loren assente ¬ęper motivi personali¬Ľ alle seconde nozze del figlio Carlo Ponti Jr

Perché Sophia Loren finì in carcere a Caserta nel 1982? - Sophia Loren scontò una pena in carcere, a Caserta, il 19 maggio del 1982, per evasione fiscale. La pena risaliva al 1977, quando arrivò una condanna per irregolarità su un imponibile di 112 milioni.

Al Bano incontra Sophia Loren, le foto a casa dell'attrice: "Un dono della vita" - √ą un incontro eccezionale quello raccontato dalle foto pubblicate su Instagram dal collezionista d'auto svizzero Daniel Iseli: Al Bano Carrisi e la grande Sophia Loren sono ritratti insieme, in un momento di grande amicizia raccontata dai sorrisi fermati da queste immagini straordinarie.

Al Bano va a trovare Sophia Loren a Ginevra: ‚ÄúIndimenticabile‚ÄĚ. Gli scatti tra sorrisi e ricordi - Due icone della cultura italiana si sono riunite al di fuori dei confini nazionali. √ą gi√† storico l‚Äôappuntamento tra Al Bano e Sophia Loren, avvenuto a Ginevra, in Svizzera.

