Sono stato deriso ho provato imbarazzo ed estrema vergogna | immortalato da Street View a torso nudo mentre fa la doccia in giardino 56enne di Gallipoli fa causa a Google

Una doccia estiva nel cortile di casa o una passeggiata in costume sulla pubblica via? E un volto “ben riconoscibile” o una figura “ irriconoscibile ” anche con lo zoom? Sarà i l Tribunale civile di Lecce a dover dirimere due versioni dei fatti diametralmente opposte, al centro di una causa per violazione della privacy intentata da un uomo di 56 anni di Gallipoli contro il colosso globale Google. La vicenda, come riportato da Il Messaggero, ha inizio quando l’uomo scopre di essere stato immortalato dalle telecamere di Google Street View. Secondo la sua denuncia, presentata dall’avvocato Vincenzo De Vittorio, le immagini lo ritrarrebbero “in abiti succinti e nel mentre era intento a fare la doccia all’interno del cortile della propria abitazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato deriso, ho provato imbarazzo ed estrema vergogna”: immortalato da Street View a torso nudo mentre fa la doccia in giardino, 56enne di Gallipoli fa causa a Google

