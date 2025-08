Sono stata io ecco cos’ho fatto Alessio fatto a pezzi parla la madre | parole agghiaccianti

Il gesto è di quelli che spezzano il respiro, che stravolgono ogni riferimento affettivo, ogni certezza familiare. Un figlio ucciso, fatto a pezzi e nascosto in una botte. Un delitto consumato non da mani estranee, ma da quelle che per definizione dovrebbero proteggere: una madre e una compagna, unite in un crimine che travalica l’umano. Un caso che scuote e interroga, che costringe a riflettere sulla fragilitĂ degli equilibri familiari e sulla violenza che può esplodere all’interno delle mura domestiche. Leggi anche: Omicidio raccapricciante, Alessandro fatto a pezzi: le donne di casa hanno confessato La confessione arriva nella forma piĂą diretta e inaspettata, pronunciata da chi ha tolto la vita al proprio figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono stata io, ecco cos’ho fatto”. Alessio fatto a pezzi, parla la madre: parole agghiaccianti

“So che ciò che ho fatto è mostruoso”: la confessione della madre di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona - Cono queste parole Lorena Venier ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessa ... Da ilfattoquotidiano.it

“Sono stata io, ho fatto cosa mostruosa”: la madre di Alessandro Venier confessa l’omicidio di Gemona - Lorena Venier, la donna di 61 anni arrestata per aver ucciso il figlio di 35 anni Alessandro Venier, ha confessato davanti ai magistrati: "Sono stata ... fanpage.it scrive