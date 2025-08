Sono incinta Voglio dargli l’ultima opportunità di migliorare | colpo di scena a Temptation Island Sonia e Simone tornano insieme

Sorpresa nell’ultima puntata di Temptation Island. Si rivedono, un mese dopo la fine del programma, Sonia B. e Simone. I due avevano lasciato il programma da coppia separata. Scoperto il bacio alla single Rebecca, la donna aveva deciso di abbandonare il resort senza il ragazzo, con cui aveva una relazione da sei anni ma che si conoscevano da molto prima. Adesso, i due sembrano essere insieme e con una novità importante: Sonia è incinta. “È tutto molto nuovo e bellissimo”, dice la donna che entra con Simone per un nuovo confronto con il conduttore Filippo Bisciglia. E poi la futura mamma aggiunge: “Lui sin dal falò è rimasto lì, io sicuramente ancora sono ferita oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono incinta. Voglio dargli l’ultima opportunità di migliorare”: colpo di scena a Temptation Island, Sonia e Simone tornano insieme

In questa notizia si parla di: ultima - temptation - island - sonia

Temptation Island 2025, Marco e Denise sono la settima e ultima coppia - Il cast di Temptation Island è al completo con la settima e ultima coppia in gioco nella tredicesima edizione del reality: è quella formata da Marco e Denise, in crisi in seguito ad un tradimento di lui.

Temptation Island 2025, Marco e Denise sono la settima e ultima coppia - Il cast di Temptation Island è al completo con la settima e ultima coppia in gioco nella tredicesima edizione del reality: è quella formata da Marco e Denise, in crisi in seguito ad un tradimento di lui.

Temptation Island raddoppia con l'edizione invernale? Ecco l'ultima indiscrezione - Temptation Island potrebbe tornare con una doppia edizione in onda in inverno? Spunta un'indiscrezione!

Sonia Barrile di Temptation Island è incinta e torna insieme a Simone Margagliotti dopo il tradimento: «Gli do l'ultima possibilità» Vai su X

“Temptation Island” chiude col botto! Secondo Dagospia, Sonia – la fidanzata del terrapiattista Simone – è incinta! La gravidanza sarebbe stata scoperta solo dopo l’uscita dal villaggio. Nell’ultima puntata l’abbiamo vista lasciare Simone dopo il bagno hot Vai su Facebook

Sonia M. e Alessio: un mese dopo - Temptation Island Clip |; Temptation Island 2025, cosa è successo alle coppie una volta uscite dal programma: Sonia e Alessio tornano insieme, Valerio frequenta...; Alessio e Sonia, tre falò e un lieto fine dopo Temptation Island.

Temptation Island, Alessio vuole sposare Sonia M ma i social sono spietati: "Abbiamo perso anche lei" - Nell'ultima puntata di Temptation Island tornano gli avvocati Sonia M e Alessio per un terzo falò e per raccontare cosa è successo un mese dopo: le reazioni ... Si legge su libero.it

Temptation Island: Sonia M. e Alessio, le sorprese non sono finite - La loro permanenza nei rispettivi villaggi è durata veramente un soffio, eppure in ogni puntata non hanno mai smesso di regalare sorprese. Secondo msn.com