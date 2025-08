Sono finita sotto i ferri Benedetta Rossi operata nessuno sapeva niente | le sue condizioni

Per milioni di italiani è il volto familiare e rassicurante delle ricette casalinghe, ma stavolta è stata Benedetta Rossi a chiedere conforto ai suoi fan. Con una foto che la ritrae su un letto d’ospedale e un vistoso cerotto sul collo, la celebre cuoca marchigiana ha scelto di rompere il silenzio e raccontare in prima persona il delicato momento che ha attraversato. Lo ha fatto con uno dei suoi lunghi e sinceri post su Instagram, dove ha voluto innanzitutto rassicurare i suoi oltre cinque milioni di follower: “Ciao a tutti! Eccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

