Sonnino furgone si ribalta all’alba | cinque feriti intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 1° agosto, nel territorio comunale di Sonnino, dove un furgone si è rovesciato lungo via Monte della Pietà . L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, allertati attraverso il numero unico per le emergenze 112. A raggiungere il luogo del sinistro è stata la squadra territoriale dei VVF di Terracina, che ha trovato il mezzo ribaltato sulla carreggiata e cinque persone ferite a bordo. Immediato il supporto prestato al personale sanitario del 118 per le operazioni di soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

