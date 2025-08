Sonia e Simone choc e lacrime dopo Temptation Island | cos’è successo

Personaggi Tv. Li avevate dati per spacciati davanti a quel fal√≤? E invece Sonia e Simone, ex protagonisti di Temptation Island, hanno deciso di riscrivere il copione a suon di colpi di scena. Dopo lacrime, dubbi e arrivederci dolorosi davanti alle telecamere, i due tornano sulla scena e lo fanno con un annuncio che nessuno si aspettava. Leggi anche: Amadeus, tutto il suo dolore per il lutto improvviso in Tv Il percorso di Sonia e Simone a Temptation Island. Sonia e Simone sono stati tra i protagonisti pi√Ļ discussi dell‚Äôedizione 2025 di Temptation Island, il reality dei sentimenti che, come ogni anno, ha messo alla prova le relazioni di coppia tra emozioni forti e inevitabili confronti. 🔗 Leggi su Tvzap.it ¬© Tvzap.it - Sonia e Simone, choc e lacrime dopo ‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ: cos‚Äô√® successo

In questa notizia si parla di: sonia - simone - temptation - island

Temptation Island 2025, la reazione di Sonia al fidanzato Simone e la single Rebecca | Video Witty Tv - A Temptation Island 2025 Sonia viene chiamata nel capanno per vedere un nuovo filmato del fidanzato Simone.

Temptation Island: il confronto tra Simone e Sonia svela verità sorprendenti - Un falò di confronto che svela verità inaspettate e tradimenti nel cuore di Temptation Island. Leggi tutto Temptation Island: il confronto tra Simone e Sonia svela verità sorprendenti su Donne Magazine.

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per cominciare: la prima puntata andrà in onda il 3 luglio in prima serata su Canale 5.

#Simone e #Sonia B. di #TemptationIsland di nuovo insieme: lei è #incinta. La rivelazione nello spin off Vai su X

Canale5 ha proposto, ieri sera, l'ultima puntata di Temptation Island 2025, che ha svelato il prosieguo delle storie delle coppie un mese dopo la fine del programma, con Sonia Barrile e Simone Margagliotti che diventeranno genitori. L'appuntamento chiude un Vai su Facebook

Sonia B. e Simone: un mese dopo - Temptation Island Clip |; Temptation Island, Sonia B √® incinta e torna con Simone. Ma lui ¬ęha risentito la single Rebecca e si sono anche visti¬Ľ; Sonia e Simone di Temptation Island tornano insieme: lei √® incinta.

Temptation Island, pioggia di critiche per Sonia B e Simone: la gravidanza non li salva dal popolo del web - Sonia B e Simone aspettano un bambino e hanno deciso di darsi una nuova occasione dopo Temptation Island. Lo riporta msn.com

Temptation Island, Sonia Barrile incinta di Simone: ‚ÄúIl test di gravidanza dopo il programma‚ÄĚ, cosa è successo - L'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia nella puntata di Temptation Island "un mese dopo" ... Come scrive fanpage.it