Sondaggi politici sorridono i 5 Stelle | tonfo di Schlein e balzo di Conte

L’unico partito a sorridere per gli ultimi sondaggi è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati, infatti, guadagnano un punto percentuale nell’ultima Supermedia di YouTrend per Agi e superano nettamente il 13%, raggiungendo il miglior risultato dalle europee dello scorso anno. All’opposto chi arranca più di ogni altro partito è il Pd, che scende al di sotto del 22%, tornando su un dato che non registrava da tre mesi. Anche tra gli altri partiti, comunque, c’è poco da festeggiare, con un calo diffuso per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Avs e Azione. Controcorrente la Lega, che registra comunque una crescita minima. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

