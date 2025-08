Sondaggi amari a sinistra | FdI non arretra di un millimetro disastro Pd Meloni ammirata anche da chi non la vota

Non arretra di un millimetro il sostegno a Fratellia d’Italia nelle intenzione di voto. Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,5%, in crescita di 0,4 punti rispetto al 16 luglio. Il Partito Democratico resta stabile al secondo posto a distanza abissale con il 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,7% e sale al 13,4%. Elly “ostaggio” del M5S di certo non convince gli elettori. La tattica di Giuseppe Conte diventato Tribunale del popolo la sta logorando in tutte le regioni che saranno chiamate al voto. Sondaggi Demopolis e Youtrend: governo stabile, FdI al top. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

