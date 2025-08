Solo quattro colpi e una conferma È una Civitanovese da costruire

Cercasi direttore sportivo in casa Civitanovese. Fondamentale, giunti a questo punto della stagione, riempire una casella svuotata dalle "inaspettate" dimissioni di Moreno Sacchetti. Il sostituto non è ancora stato trovato, o quantomeno annunciato, ed occorre farlo al più presto in un momento della stagione dove la rosa deve prendere forma. Finora sono stati ufficializzati giusto cinque colpi. Si tratta del portiere Francesco Maggi, dei difensori Filippo Romanelli e Filippo Lorenzoni, del centrocampista Jacopo Marini e, in ultimo, del rinnovo di capitan Ivan Visciano. La preparazione agli ordini del tecnico Andrea Mercanti è iniziata da cinque giorni e al Polisportivo c'è un esercito di giocatori in prova.

