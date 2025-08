il successo internazionale di solo leveling: dall webtoon all’anime globale. Il fenomeno di Solo Leveling ha riscosso un successo senza precedenti tra i fan del Nord America, diventando uno dei titoli più seguiti nel panorama degli anime e dei webtoon. La sua rapida ascesa ha coinvolto piattaforme digitali come Tappytoon e Webnovel, dove ha dominato le classifiche di fumetti online, e ha generato un crescente interesse mondiale con il rilascio in lingua inglese. Quando l’anime è stato trasmesso, si è immediatamente affermato come uno dei contenuti più visti su Crunchyroll negli Stati Uniti, consolidando la sua posizione come un vero e proprio fenomeno globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Solo leveling, la storia dietro il successo di un anime inaspettato