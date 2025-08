Solo le McLaren davanti alla Ferrari di Leclerc a Budapest | come sono andate le prove libere del GP Ungheria

Le McLaren di Norris e Piastri primeggiano nelle prime due sessioni di prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2025: Charles Leclerc 3° con la Ferrari sia nelle FP1 che nelle FP2 all'Hungaroring. 🔗 Leggi su Fanpage.it

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri. - Si chiudono le FP3 sul circuito di Imola per il Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna; e le Ferrari hanno peggiorato le prestazione rispetto al venerdì.

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - McLaren da record. Segnali confortanti da Ferrari, ma solo sul passo gara. Si chiude così il venerdì del Gram Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1.

F1, le McLaren guidano il gruppo nel venerdì di Imola. Per le Ferrari dubbi e speranze - McLaren pronta a dominare. Ferrari che vuole risalire. Si potrebbe riassumere in questo modo il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Si invertono i ruoli rispetto alle FP1, ma la seconda sessione di prove libere conferma il duello Ferrari-McLaren: nel pomeriggio Norris precede Leclerc, Hamilton e Piastri #F1 #BritishGP

Il podio del Gran Premio del Belgio 2025 Oscar Piastri – McLaren Lando Norris – McLaren Charles Leclerc – Scuderia Ferrari #F1 #F12025 #Fia #formula1 #BelgiumGP

F1. GP Ungheria, i risultati della FP1: Ferrari vicina alla McLaren, Verstappen non ancora a suo agio con il setup - Sessione difficile per Kick Sauber: Paul Aron si è fermato dopo soli 9 giri per un problema tecnico che ha richiesto il regime di Virtual Safety Car, mentre Gabriel Bortoleto ha completato appena 17 ... Secondo automoto.it