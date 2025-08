Soldi in cassa e l' incastro giusto per un esubero | così De Winter all' Inter farebbe felice la Juve

I bianconeri hanno una percentuale sulla rivendita del difensore belga, e al Genoa per sostituirlo piace proprio uno dei giovani di Tudor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Soldi in cassa e l'incastro giusto per un esubero: cos√¨ De Winter all'Inter farebbe felice... la Juve

Impiegato di un supermercato rubava i soldi dalla cassa, arrestato grazie alla videorveglianza - Un impiegato di un supermercato, che rubava soldi dalla cassa, è stato scoperto e arrestato a Santa Venerina grazie a un'operazione dei carabinieri.

Vigevano, furto in un locale: non trovano soldi in cassa e allora rubano superalcolici - Vigevano (Pavia), 31 maggio 2025 - Non hanno trovato soldi in cassa, hanno portato via quattro bottiglie di liquori.

Minaccia il negoziante di un minimarket con un coltello: "Apri la cassa e dammi i soldi", ma arriva la polizia e lo arresta per tentata rapina - Via Provinciale pisana, domenica 1 giugno. Un giovane a torso nudo, con vistosi tatuaggi e un cappellino da baseball, entra in un minimarket, avvicina il negoziante puntandogli contro la pancia un grosso coltello.

Commesso collezionista ruba soldi dalla cassa per comprare monete e ... - I furti in cassa ogni giorno: come è stato incastrato La strategia, inizialmente risultata vincente, è poi stata scoperta dalla datrice di lavoro. Scrive fanpage.it

La lettera | «Niente soldi in cassa, la direttrice mi ha aiutato a ... - Non ci sono più soldi in cassa, l‚Äôunico modo per avere danaro è prelevarlo dalle macchinette. Segnala corriere.it