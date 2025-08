Softball | rinviata di un giorno gara-3 Forlì-Bologna per la scomparsa di Veronica Casella

La FIBS ha disposto, tramite la Commissione Organizzazione Gare e in accordo con Italposa Forlì e Mia Office Blue Girls Bologna, il rinvio di gara-3 della semifinale scudetto da sabato 2 agosto a domenica 3 agosto a partire dalle 14:00, con eventuale disputa di gara-4 e gara-5 subito a seguire. Il tutto per consentire alle Blue Girls di portare l’ultimo saluto a Veronica Casella, scomparsa nella giornata di ieri dopo una lunga malattia. I funerali si terranno nella chiesa di San Luca Evangelista a San Lazzaro di Savena la mattina di sabato (domani) alle 10:00. Chiaramente è stata questa la ragione del rinvio: impensabile dover scendere in campo a così poche ore da un momento emotivamente di tale difficoltà, senza contare che quest’anno, forse, dalle parti delle Blue Girls preferirebbero semplicemente dimenticarlo sul piano che non riguarda il puro fatto sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

