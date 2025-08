Softball match point per l' Italposa Forlì cpntro la Mia Office Bologna | match domenica al Buscherini

Il secondo atto della semifinale Play Off della Serie A1 Softball tra Italposa Forlì e Mia Office Bologna si disputerà domenica. La decisione è stata presa dalla COG (Commissione Organizzazione Gare) per permettere a tutti - famigliari, amici, appassionati - di portare l'ultimo saluto a Veronica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Softball: Bollate-Pianoro è il big match della nona di Serie A1! Tanti gli incroci interessanti - Sarà un fine settimana particolarmente importante per le squadre d’alta classifica impegnate nella Serie A1 2025 di softball.

Softball: finisce in parità il big match tra Bollate e Pianoro in Serie A1. Vincono Saronno e Forlì - Va in archivio un sabato scintillante nella Serie A1 2025 di softball, massimo Campionato italiano arrivato all’ultima giornata di andata.

Softball, finisce in parità il big match della via Emilia tra Pianoro e Forlì - Finisce con un pareggio il derby della via emilia fra Mia Office Pianoro e Italposa Softball Forlì, con ambedue le formazioni che sfruttano lo stop del Caronno contro Saronno.

