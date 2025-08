Skibidiboppy! il sindaco dem di Reggio Calabria Falcomatà perde le staffe e cita i video di Tik tok video

“Ora, cari colleghi, assistiamo a un’ulteriore evoluzione della politica cittadina. Oggi siamo davanti alla politica dello Skibidiboppy “. L’ha detto davvero il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe FalcomatĂ , eletto tra le file del Pd, che ha citato una delle parole insensate con cui finiscono i video ironici di Tik Tok generati con l’intelligenza artificiale. Tutto è accaduto durante una riunione del Consiglio comunale. Forse il primo cittadino non sapeva cosa dire, o magari è semplicemente andato in tilt e ha cercato una via di fuga alternativa. Nonostante ciò, la sua uscita ricorda molto l’espressione “Come se fosse antani”, pronunciata da Ugo Tognazzi nel film “Amici miei” di Mario Monicelli per confondere o sbeffeggiare l’interlocutore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

