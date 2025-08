Siti Reali al via il Royal Photo Contest | iscrizioni entro il 30 settembre

C’è anche la Reggia di Portici tra le meraviglie borboniche da poter fotografare per partecipare al  “Royal Photo Contest”, il concorso fotografico nazionale  promosso dall’associazione  ‘Siti Reali’  e patrocinato, tra gli altri, dalla CittĂ Metropolitana di Napoli con l’obiettivo di favorire una promozione culturale “dal basso” e una fruizione culturale 2emozionale” dei siti borbonici nell’Italia meridionale. Il concorso – il cui tema è “Obiettivo patrimonio: l’ereditĂ borbonica tra comunitĂ e territorio” – propone, dunque, ai partecipanti, non necessariamente professionisti, di avvalersi della tecnica fotografica come strumento espressivo per esaltare il grande valore paesaggistico, architettonico, culturale e produttivo del patrimonio culturale generato nel periodo della dominazione spagnola e la sua ereditĂ nell’area della CittĂ Metropolitana di Napoli e in tutto il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it