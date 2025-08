È finalmente tornata a funzionare la vasca posta al secondo piano dei giardini Beniamino Gigli, nel cuore del centro storico di Recanati. I zampilli animano di nuovo il piccolo polmone verde, affiancati dalla fontana situata all’ingresso in piazzale B. Gigli, regalando una nuova luce a uno spazio atteso per troppo tempo. Negli ultimi anni questi angoli erano diventati motivo di numerose lamentele dei cittadini che denunciarono il progressivo abbandono e l’inattività della vasca descritta come una "vasca vuota" con acqua stagnante e maleodorante, frutto di guasti elettrici e mancata manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sistemata la fontana dei giardini Gigli