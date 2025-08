Sinner non sbaglia un colpo | l' allenamento verso Cincinnati

Jannik ha scelto di allenarsi a Montecarlo per prepararsi nel migliore dei modi al Masters 1000 di Cincinnati, ultimo appuntamento in programma prima del tanto atteso US Open: guarda il video del suo allenamento. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner non sbaglia un colpo: l'allenamento verso Cincinnati

Sinner sceglie il ritorno di Ferrara Il tennista numero uno al mondo ha scelto di affidarsi di nuovo, con effetto immediato a partire dagli allenamenti che riprendono domani a Montecarlo, al suo vecchio preparatore fisico, allontanato dopo il caso Clostebol. Vai su Facebook

