Sinner allenamenti devastanti e calcio tennis a Montecarlo Jannik prepara gli Us Open con Berrettini

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara agli Us Open a Montecarlo, tra allenamenti e sorrisi con l'amico Matteo Berrettini. Il numero uno del ranking Atp, reduce dalla fenomenale vittoria a Wimbledon, sta lavorando per i prossimi tornei in America, con l'obiettivo di riconfermarsi campione nello Slam di New York. L'azzurro, affiancato da coach Simone Vagnozzi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - allenamenti - montecarlo - jannik

Frecce Tricolori in volo sul Foro Italico: il video durante gli allenamenti di tennis di Sinner - Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sorvola come ogni anno il Foro Italico durante gli internazionali di Tennis a Roma.

Primo giorno di allenamenti per Jannik Sinner a Parigi: lavoro e sorrisi sul Philippe Chatrier - Lavoro e divertimento. Jannik Sinner ha dato il via alla sua “campagna” a Parigi. Arrivato in mattinata ai campi del Roland Garros, il n.

Roland Garros, sabato di allenamenti: da Sinner a Musetti, gli orari degli azzurri - (Adnkronos) – Sabato di allenamenti al Roland Garros, in vista dell'inizio ufficiale dello slam francese, domenica 25 maggio.

Jannik Sinner è a Torino: esami, test e controlli al JMedical prima di riprendere gli allenamenti a Montecarlo Vai su X

training in Monte-Carlo before leaving for Cincinnati. #janniksinner #montecarlo #cincinnati #training #usa #tennis Vai su Facebook

Sinner, allenamenti devastanti (e calcio tennis) a Montecarlo. Jannik prepara gli Us Open con Berrettini; Sinner e Berrettini, l'allenamento a Montecarlo e il post su Instagram; Sinner, allenamento sul cemento a Montecarlo: in campo con lui c'è Umberto Ferrara.

Sinner, allenamenti devastanti (e calcio tennis) a Montecarlo. Jannik prepara gli Us Open con Berrettini - (Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara agli Us Open a Montecarlo, tra allenamenti e sorrisi con l'amico Matteo Berrettini. Riporta ilnapolionline.com

Jannik Sinner e Matteo Berrettini, allenamento a sorpresa - Sinner, reduce dal trionfo a Wimbledon, si sta allenando a Monte Carlo prima di iniziare la stagione sul cemento americano ... Secondo sportal.it