Sinistra sotto choc | Ora che si fa?

La sinistra è sotto choc. Nella stessa aula del Consiglio comunale dove dieci giorni prima il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato, «dopo giorni confusi», la decisione di «andare avanti», nonostante la richiesta di arresti domiciliari della Procura a carico dell'ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi nell'inchiesta sull'urbanistica milanese, e che vede lui stesso indagato, assessori e consiglieri ieri scoprono che il Gip Mattia Fiorentini ha disposto per Tancredi la misura cautelare. Non è bastato lasciare la giunta e autosospendersi anche dall'incarico di dirigente comunale che ricopre da una ventina d'anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinistra sotto choc: "Ora che si fa?"

In questa notizia si parla di: sinistra - sotto - choc - tancredi

"Tutti pazzi per Giorgia", il paragone del Times con Thatcher e sinistra sotto choc - "Tutti pazzi per Giorgia Meloni: perché i leader si innamorano di lei". A scriverlo non è un elettore di centrodestra suo social ma The Times, il celebre quotidiano britannico.

Mazzetta “rossa” trionferà : preso (con la tangente nel sacco) il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, sinistra sotto choc - Con le mani nel sacco, anzi, con la mazzetta nel piatto. Un blitz della Guardia di finanza in provincia di Napoli ha portato all’arresto, in flagranza di reato, del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, eletto con una lista civica sostenuta dal centrosinistra e dal Pd.

Insulti e supponenza di sinistra, il triste show della radical chic De Gregorio : “Donzelli? Cretino e comico, è gente al di sotto…” - “Donzelli comico e cretino, questa gente è al di sotto”. Ma chi può aver pronunciato queste umili parole, se non l’editorialista di Repubblica, Concita De Gregorio? L’ intelligentia di sinistra colpisce ancora, dai salotti radical chic.

Sinistra sotto choc: Ora che si fa?; Sub morti a Palinuro, uno era medico a Cisanello; Urbanistica Milano choc: perquisizioni in Comune/ Scandalo edilizia, chiesto arresto dell’assessore Tancredi.

Sinistra sotto choc: "Ora che si fa?" - Nella stessa aula del Consiglio comunale dove dieci giorni prima il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato, «dopo giorni confusi», la decisione di «andare avanti», non ... Come scrive ilgiornale.it