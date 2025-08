Sindaco di San Severo nomina Marco D' Antuoni dirigente comandante della Polizia Locale

Marco D'Antuoni è il nuovo dirigente comandante della Polizia Locale di San Severo. La nomina è stata fatta con decreto del 29 luglio del sindaco Lidya Colangelo, a seguito di selezione pubblica. Con determinazione dirigenziale n. 1209 del 30 maggio scorso, è stato approvato l’avviso di selezione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: sindaco - severo - nomina - marco

Rassegna stampa con interventi in diretta. Ospite in collegamento il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene. Conduce Stefano Pettinari Vai su Facebook

MARCO D’ANTUONI NOMINATO “DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE”; Altro giro di valzer nella Giunta Colangelo, via Cicerale e due new entry: c'è anche il padre di una consigliera in carica; Nomina del segretario 'illegittima' per la prefettura. Che figuraccia, incompetenza totale.

Bucci a Orlando sulla nomina Signorini, nel 2016 non ero sindaco - Mi auguro che Orlando si candidi e che non si porti avanti la campagna elettorale sulle fake news". Riporta ansa.it

Marco Bucci, chi è il sindaco di Genova ricoverato e operato d'urgenza ... - Al ballottaggio del 25 giugno è eletto primo cittadino del capoluogo ligure con il 55,24% dei consensi, succedendo a Marco Doria e divenendo così il primo sindaco di Genova di centro- ilmessaggero.it scrive