Simonelli | Volevo giocare la prima di campionato negli Usa De Laurentiis duro sul calcio italiano? Io non vedo scenari apocalittici

Simonelli: «Volevo giocare la prima di campionato negli Usa. Le parole di De Laurentiis? Non vedo scenari apocalittici». Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A di calcio, intervistato dal Corriere della Sera a firma Daniele Dallera e Monica Colombo. Quali sono le urgenze del calcio? «La prima è legata al discorso stadi, una vera emergenza per il Paese. Faccio una battuta: per fortuna non siamo degli appassionati bevitori di birra, altrimenti sarebbe un problema andare in bagno negli impianti. Il problema va affrontato non solo in vista di Euro 2032». Le altre? «I temi fiscali: se vogliamo rinverdire i fasti della Nazionale occorre investire sui vivai e in tal caso servono degli sgravi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

