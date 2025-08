Silvia Di Pietro incredula | Non avevo aspettative non immaginavo di potermi giocare una finale

Silvia Di Pietro ha ottenuto il sesto crono d’ingresso in finale nella specialitĂ dei 50 metri farfalla femminili dei Mondiali 2025 di nuoto: l’italiana, dopo aver stabilito il record nazionale nelle batterie, si è leggermente peggiorata in semifinale, ma ha conquistato il pass per l’ultimo atto, sprizzando di gioia ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra esprime tutta la propria soddisfazione: “ Come ho detto stamattina, penso di aver preso un po’ la gara perfetta, ero piĂą tranquilla, chiaramente erano delle qualifiche, e qui comunque un 25?5, devo essere contenta. Sono soddisfatta, perchĂ© sono entrata in finale, quindi ho un’altra possibilitĂ domani, sono contenta “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Silvia Di Pietro incredula: “Non avevo aspettative, non immaginavo di potermi giocare una finale”

Silvia Di Pietro stupisce e sigla il record italiano nei 50 farfalla ai Mondiali 2025! - Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino.

