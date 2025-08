Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano | gli outsider che possono stupire ai Mondiali di nuoto Anche per una medaglia?

Ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025 l’Italia si gode il sogno di due outsider che, gara dopo gara, hanno guadagnato fiducia, entusiasmo e. una corsia in finale. Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano non partivano tra i favoriti per una medaglia, ma oggi sono lì, nel gruppo ristretto che può ambire al podio nelle rispettive gare sprint. Esperienza, talento e un pizzico di spensieratezza sono i tratti comuni che li proiettano tra le possibili sorprese della penultima giornata di gare. Deplano e Di Pietro rappresentano due volti diversi ma complementari del nuoto italiano: l’emergente che ha giĂ assaggiato i grandi palcoscenici e vuole affermarsi anche in solitaria, e la veterana che continua a rimettersi in gioco con l’entusiasmo di una debuttante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano: gli outsider che possono stupire ai Mondiali di nuoto. Anche per una medaglia?

In questa notizia si parla di: silvia - pietro - leonardo - deplano

Exit poll elezioni a Genova 2025: Silvia Salis avanti su Pietro Piciocchi con 53-57% - Chiusi alle 15 i seggi per le comunali 2025 a Genova: ora via a exit poll, proiezioni e primi risultati reali.

Libri&Spritz: il 9 luglio a Roma la presentazione del libro “Kevin su Costner” di Silvia Bizio e Pietro Ricci - Mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 18:30, nell’ambito della rassegna LIBRI&SPRITZ promossa dalla Community CASA, il palco dell’arena Notti di Cinema a Villa Bonelli ospiterà la presentazione ufficiale del libro Kevin su Costner, firmato da Silvia Bizio e Pietro Ricci e pubblicato da Gremese Editore.

Silvia Di Pietro stupisce e sigla il record italiano nei 50 farfalla ai Mondiali 2025! - Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino.

#Singapore2025 Thomas Ceccon in finale nei 100mt farfalla, migliorando il record italiano. Chiude 8^ Sara Curtis, prima italiana in finale nei 100 stile. Si qualificano in finale Leonardo Deplano nei 50 stile e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. #MondialiNuoto Vai su Facebook

DIARIO FLASH DA SINGAPORE Sara Curtis 8ÂŞ nei 100 stile libero Leonardo Deplano in finale nei 50 stile libero Silvia Di Pietro in finale nei 50 farfalla 4x200 stile libero maschile 7ÂŞ @DBM_Media #azzurri #italnuoto #swimming #AQUASing Vai su X

Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano: gli outsider che possono stupire ai Mondiali di nuoto. Anche per una medaglia?; Mondiali di nuoto 2025, i risultati delle gare di oggi: Ceccon in finale nei 100 farfalla; Mondiali di nuoto: Sara Curtis ottava nei 100 stile.

Mondiali nuoto: Quadarella, Ceccon e Di Pietro in finale, Curtis chiude ottava - È il bilancio azzurro della mattina di Singapore con il settimo posto per la staffetta azzurra 4x200 stile libero (ANSA) ... Riporta ansa.it

Leonardo Deplano, chi è l'azzurro in finale ai Mondiali di nuoto: età, caratteristiche fisiche, record e la passione per la Moto Gp - Tra i tanti italiani impegnati nelle ultime battute dei Mondiali di nuoto di Singapore, figura anche il fiorentino Leonardo Deplano, velocista puro che sabato 2 agosto gareggerà ... Si legge su msn.com