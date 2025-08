Alla fine, l’accordo tra Stati Uniti ed Europa ha retto. Donald Trump ha emesso l’atteso ordine esecutivo che fissa al 7 agosto l’innalzamento al 15% delle tariffe sulle merci in entrata sul mercato americano, provenienza Ue, si intende. Per gli economisti, quindi, è tempo di fare nuovi calcoli, su basi più certe. Tra questi, Peter Harrell, non-resident fellow al Carnegie Endowment for International Peace ed ex consigliere economico di Biden. “La mossa è significativa ma non sorprendente alla luce delle recenti tendenze ed è meno drammatica delle minacce iniziali di Trump di aprile: il presidente sta implementando le aliquote concordate nelle intese commerciali preliminari annunciate finora. 🔗 Leggi su Formiche.net

Significativa ma non sorprendente. L'ultima mossa di Trump sui dazi letta da Harrell