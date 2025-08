Siglato il nuovo CCNI sui fondi MOF 2024 25 | stanziati i compensi accessori di docenti e ATA

Firmato l'accordo definitivo per il CCNI relativo ai fondi MOF 2024-25. Stanziati oltre 847 milioni di euro per i compensi accessori di docenti e personale ATA, sbloccando risorse attese da quasi un anno e importanti per la retribuzione delle attività aggiuntive del personale scolastico. Oltre 847 milioni per l'offerta formativa Dopo una lunga attesa, è .

Compensi docenti e ATA, sottoscritto definitivamente il CCNI per i fondi MOF: oltre 847 milioni alle scuole. La ripartizione dei fondi per singola voce. TESTO - Sottoscrizione definitiva oggi, 1° agosto 2025, per il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) per l'anno scolastico 2024-25.

Compensi docenti e ATA, si sblocca la situazione sui fondi MOF: venerdì 1 agosto la firma definitiva al CCNI. Oltre 845 milioni di euro stanziati; Firmata ipotesi di CCNI su compensi accessori per attività legate alla gestione delle pratiche pensionistiche mediante applicativo Passweb; FMOF 2024-2025, 900 euro lordi ai docenti che hanno prestato servizio per almeno 3 anni in una scuola disagiata. Fondi per ATA e piccole isole. TESTO.

