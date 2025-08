Siglata l’intesa tra i presidenti di tre consigli comunali

Un incontro per sigillare un’intesa importante, con lo sguardo assolutamente rivolto al futuro: è quello avvenuto nei giorni scorsi presso l’ufficio del Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Elpidio a Mare Simone Trasarti. Oltre al padrone di casa presenti i suoi colleghi di ruolo Niccolò Venanzi, per il Comune di Montegranaro, e Massimo Mazzaferro, per il Comune di Monte Urano. L’obiettivo è quello di gettare le basi per una intesa molto interessante a livello istituzionale, che ha dato vita al coordinamento territoriale tra i Presidenti dei Consigli Comunali del Fermano. La finalità è quella di dare vita a una sinergia concreta e operativa tra i Comuni, alimentandone il confronto diretto nei riguardi della filiera istituzionale regionale, con la consapevolezza che solo attraverso un’azione condivisa e coordinata si possa realmente valorizzare il territorio, rafforzandone la propria identitĂ ma anche sviluppando politiche turistiche e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

