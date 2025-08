Sigaretta elettronica esplode nella tasca di un giovane | gravi ustioni e 50 punti di sutura

Ha presentato una dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica, chiedendo di fare luce su quanto accaduto, il 26enne di Misano rimasto gravemente ferito dallo scoppio di una sigaretta elettronica. Il ragazzo, nella mattinata dello scorso 31 luglio, era appena uscito di casa quando. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Gli esplode in tasca la sigaretta elettronica è finisce in Pronto Soccorso con un'ustione di secondo grado ad una mano e ad una gamba oltre ad una ferita alla testa che ha richiesto 50 punti di sutura. Protagonista della vicenda un 25enne riminese residente Vai su X

Gli esplode la sigaretta elettronica in tasca e si ustiona la gamba, poi cade e batte la testa su una fioriera - Un ragazzo di 25 anni è arrivato in pronto soccorso a Riccione con gravi ustioni di secondo grado alla gamba sinistra e alla mano destra: gli è esplosa ... Come scrive fanpage.it

La sigaretta elettronica gli esplode in tasca, 25enne ustionato - Il giovane di Misano, che alle 7,30 di mattina stava andando al lavoro, è finito in ospedale a Riccione con ustioni di secondo grado alla gamba sinistra e alla mano destra ... Riporta msn.com