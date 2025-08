Sigaretta elettronica esplode in tasca a un 25enne | Gravi ustioni e 50 punti di sutura

L’episodio a Rimini: aveva messo in tasca il dispositivo elettronico che è scoppiato con una fiammata che ha avvolto la sua gamba sinistra. Nel tentativo di disfarsi dell’oggetto è caduto sbattendo la testa su una fioriera. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sigaretta elettronica esplode in tasca a un 25enne: “Gravi ustioni e 50 punti di sutura”

In questa notizia si parla di: tasca - sigaretta - elettronica - esplode

La sigaretta elettronica gli esplode in tasca, 25enne ustionato - Rimini, 1 agosto 2025 – Momenti di paura per un 25enne residente a Misano Adriatico, operaio nel settore della termoidraulica, che è rimasto gravemente ferito a causa dell’ esplosione improvvisa della sua sigaretta elettronica.

Gli esplode la sigaretta elettronica in tasca e si ustiona la gamba, poi cade e batte la testa su una fioriera - Un ragazzo di 25 anni è arrivato in pronto soccorso a Riccione con gravi ustioni di secondo grado alla gamba sinistra e alla mano destra: gli è esplosa la sigaretta elettronica nella tasca.

Esplode sigaretta elettronica in tasca, 25enne gravemente ferito a Misano - Il giovane operaio ha riportato ustioni al viso, alla gamba e alla mano. 50 punti di sutura alla testa.

Tragedia sfiorata a Misano Adriatico: una sigaretta elettronica esplode nella tasca di un operaio, causandogli gravi ustioni e una ferita alla testa. Parte la denuncia. #MisanoAdriatico #sigarettaelettronica #cronaca Vai su X

Gli esplode in tasca la sigaretta elettronica è finisce in Pronto Soccorso con un'ustione di secondo grado ad una mano e ad una gamba oltre ad una ferita alla testa che ha richiesto 50 punti di sutura. Protagonista della vicenda un 25enne riminese residente Vai su Facebook

Esplode sigaretta elettronica in tasca, 25enne gravemente ferito a Misano; Sigaretta elettronica esplode in tasca a un 25enne di Misano Adriatico, gravi ustioni: Non fumerò più; La sigaretta elettronica gli esplode in tasca: gravi ustioni e 50 punti di sutura.

Sigaretta elettronica esplode in tasca, grave un 25enne: ustioni di secondo grado e 50 punti di sutura alla testa - La sigaretta elettronica esplode nella tasca di un giovane di 25 anni. Si legge su msn.com

Sigaretta elettronica esplode in tasca a un 25enne: “Gravi ustioni e 50 punti di sutura” - L’episodio a Rimini: aveva messo in tasca il dispositivo elettronico che è scoppiato con una fiammata che ha avvolto la sua gamba sinistra. Secondo bologna.repubblica.it