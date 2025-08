Siena sale la febbre del Palio del’Assunta | al via le previsite per i cavalli del 16 agosto

SIENA – L’attesa si fa elettrica. A Siena l’aria si riempie di tensione e speranza mentre la corsa verso il Palio dell’Assunta entra in una delle sue fasi più delicate: mercoledì 6 e giovedì 7 agosto si svolgeranno le previsite veterinarie per l’ammissione alle prove regolamentate e alla Tratta del 16 agosto. Nel silenzio della clinica veterinaria del Ceppo, a Monteresi, ben 107 cavalli sfileranno davanti alla Commissione del Comune per ottenere il via libera. È un momento decisivo, in cui la passione incontra la tecnica, e ogni dettaglio può fare la differenza tra l’essere protagonisti del Palio o spettatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

