Siena Jazz da non perdere ’La dama e l’organista’

Ci sono incontri musicali che diventeranno storia, complice in questo caso Siena Jazz con il suo calendario dei Seminari Internazionali. Domani sera, nello scenario di piazza Provenzano (ore 21,40), ecco "La dama e l’organista", ovvero la voce di Norma Winstone e il pianoforte di Kit Downes. Due artisti britannici che si ritrovano a Siena, una sorta di simbolico ponte teso tra la grande tradizione jazzistica europea di ieri e il linguaggio piĂą contemporaneo. Qui si ritrovano a condividere il palcoscenico senese dopo "Outpost of dreams", progetto condiviso che offre il titolo al lavoro discografico del 2024, edito per ECM. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena Jazz da non perdere ’La dama e l’organista’

In questa notizia si parla di: siena - jazz - dama - organista

Festa della Musica. Artisti internazionali ospiti di Siena Jazz - Proseguono con successo le collaborazioni di Siena Jazz all’insegna dell’internazionalizzazione e della cooperazione territoriale per la Festa europea della Musica.

'From silence to peace': la Siena Jazz Orchestra porta al Giardino Scotto il suo inno di pace - Una riflessione in musica sui tormentati scenari internazionali del XXI secolo calca il palco all'aperto del Giardino Scotto.

Seminari internazionali del Siena jazz. La grande musica sbarca in Fortezza - Due grandi eventi al Bastione San Domenico della Fortezza Medicea, il tutto per l’ International Summer Workshop di Siena Jazz.

Siena Jazz da non perdere ’La dama e l’organista’; Fw: cs Siena Jazz International Academy La musica jazz nella suggestiva cornice di Piazza Provenzano a Siena “LA DAMA E L’ORGANISTA”; A scuola di jazz: parla il direttore musicista.

La musica jazz in Piazza Provenzano con “La dama e l’organista” - Una dei luoghi più suggestivi della città, l’atmosfera magica della 55ª edizione dei Seminari di Siena Jazz, e soprattutto due straordinari Protagonisti sul palco la voce di Norma Winstone e il ... Da ilcittadinoonline.it