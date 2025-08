Il Comune di Siderno ha reso omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, il Maestro Michele Ombroso, celebre sarto ecclesiastico con oltre sessant’anni di attività alle spalle nella sua sartoria romana situata a pochi passi dal Colonnato del Bernini. Commendatore della Repubblica e punto di riferimento nel mondo della moda liturgica, Ombroso ha confezionato abiti talari per papi e cardinali, diventando un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Ad accoglierlo questa mattina in Municipio è stata il sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente per l’onore che, con il suo lavoro, continua a dare al nome della città di Siderno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Siderno celebra uno dei suoi figli più illustri: il Maestro Michele Ombroso ricevuto in Municipio