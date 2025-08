Sicurezza | prefetto di Rovigo adotta ‘zona rossa’ in città

Disposto il divieto di stazionamento, e il conseguente allontanamento, delle persone che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sicurezza: prefetto di Rovigo adotta ‘zona rossa’ in cittÃ

Sicurezza: prefetto di Rovigo adotta 'zona rossa' in città - Il prefetto di Rovigo Franca Tancredi ha adottato, in esito alle determinazioni assunte nel corso della riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'altro ieri, presiedut ... Segnala msn.com

Le zone rosse saranno due - L'ordinanza che ufficializza la disposizione, annunciata nei giorni scorsi, è stata pubblicata dalla Prefettura ... Riporta polesine24.it