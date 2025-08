Firenze, 1 agosto 2025 - Si allunga la lista delle zone interessate a Firenze dal controllo di vicinato. È stato firmato il patto che istituisce questo strumento di sicurezza partecipata nella zona del Mugnone. Localizzazione che viene ribadita anche dal nome della rete di vicinato “Mugnone Q5”. Come per le altre dodici realtà già attive in città (San Bartolo a Cintoia, ex Teatro Comunale, via del CannetoCoste, via Bolognese, Pian dei Giullari, Ugnano-Mantignano, Careggi, Boffito-Stuparich, piazza della Vittoria, Campo di Marte, Edison e Rovezzano) si tratta di un gruppo di cittadini animati dalla volontà di promuovere iniziative sul territorio per migliorare la vivibilità del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, il controllo di vicinato arriva nella zona del Mugnone