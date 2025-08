Sicurezza davanti alle scuole i nonni vigili premiati in Comune

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha accolto nella sala del consiglio comunale di Palazzo delle Laudi, i “Nonni Vigili” per esprimere un sentito ringraziamento per il loro prezioso servizio svolto durante tutto l’anno scolastico.“Con discrezione, gentilezza e grande senso di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nonni Vigili premiati a Palazzo di Città : "Bellissimo esempio di cittadinanza attiva" - “Quello dei Nonni Vigili non è solo un servizio reso alla città , ma una vera e propria testimonianza di cura, attenzione e senso civico”.

Un riconoscimento per i “Nonni Vigili”: l'Amministrazione ringrazia i volontari e invita nuovi cittadini a partecipare - Arezzo, 1 agosto 2025 –  Un riconoscimento per i “Nonni Vigili”: l'Amminis ringrazia i volontari e invita nuovi cittadini a partecipare L'Amministrazione comunale di Sansepolcro ha accolto nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, i “Nonni Vigili” per esprimere un sentito ringraziamento per il loro prezioso servizio svolto durante tutto l'anno scolastico.

