Sicilia via libera alla manovrina | 326 milioni per Comuni disabili e sicurezza L’opposizione | Scelte a scapito dei più fragili

Con il semaforo verde della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), il ddl Variazioni di bilancio è pronto a sbarcare in Aula. Una manovra da 326 milioni di euro, piĂą snella rispetto al testo iniziale, che punta a sostenere Comuni, scuola, sanitĂ e sicurezza, ma che giĂ divide la maggioranza e l’opposizione. L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino esulta: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, grazie alla coesione della maggioranza”. Tra le misure cardine, 10 milioni per l’assistenza agli studenti disabili (Asacom) e 4,6 milioni per la stabilizzazione dei precari nei Consorzi di bonifica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sicilia, via libera alla “manovrina”: 326 milioni per Comuni, disabili e sicurezza. L’opposizione: “Scelte a scapito dei piĂą fragili”

