Siamo vivi per miracolo Incendio spaventoso in Italia quel gesto che ha salvato le loro vite

Erano partiti per una vacanza come tante, alla ricerca di qualche giorno di pace, mare limpido e silenzi lontani dalla cittĂ . Una di quelle fughe d’estate che si immaginano piene solo di tramonti, risate leggere e sabbia tra i capelli. Invece, per Iris Serra e Gabriele Tulli, il viaggio si è trasformato in una corsa contro il tempo, un incubo tra fiamme, paura e adrenalina pura. Leggi anche: Italia. Incendio devastante, le fiamme circondano la cittĂ . Il sindaco: “Scappate” I dettagli del paesaggio, la brezza salmastra sulla pelle, le foto scattate in riva al mare pochi minuti prima del disastro: tutto sembrava perfetto, fino al momento in cui il cielo ha cambiato colore e l’aria si è fatta irrespirabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Siamo vivi per miracolo”. Incendio spaventoso in Italia, quel gesto che ha salvato le loro vite

In questa notizia si parla di: siamo - vivi - miracolo - incendio

Roma, 86enne travolge con la macchina i tavoli di un ristorante: 5 feriti. «Siamo vivi per miracolo» - Tragedia sfiorata a Roma, nel quartiere Trieste. Verso le 22 una signora di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all?aperto del noto ristorante La Mora, a quell?ora di.

Auto travolge i tavoli di un ristorante a Roma in zona Trieste, almeno 5 feriti: "Siamo vivi per miracolo" - Quartiere Trieste, Roma: auto con al volante un'anziana piomba sui tavolini di un ristorante, almeno 5 feriti non gravi

Cittadella, il tuffo liberatorio di Palmieri: «Siamo vivi e crediamo in questa salvezza» - Il tuffo, la palla alle spalle di Pissardo. Le braccia spalancate, la corsa perdifiato verso la panchina e l'abbraccio, dopo la rete del 2-1, a Dal Canto.

Incendio coinvolge diversi palazzi, i residenti: "Siamo vivi per miracolo" https://ift.tt/HBAaDRM Vai su X

Due esplosioni in sequenza. Due boati, tra le 8:18 e le 8:21 che hanno scosso Roma Est. Poi la palla di fuoco nel cielo, dove vola di tutto. Le fiamme in via dei Gordiani sono partite da un distributore di benzina e gpl, dando poi vita a un grosso incendio. Il bila Vai su Facebook

Incendio coinvolge diversi palazzi, i residenti: Siamo vivi per miracolo; Incendio coinvolge diversi palazzi, i residenti: 'Siamo vivi per miracolo'; Napoli, incendio a San Carlo all’Arena: Siamo vivi per miracolo».

Napoli, incendio a San Carlo all’Arena: Siamo vivi per miracolo» - La notte tra il 17 e il 18 luglio si è sfiorata la tragedia tra via Abate Minichini e via Nicola Nicolini, nel quartiere San Carlo all’Arena. Riporta msn.com

Napoli, notte di fuoco a San Carlo all’Arena: “Siamo vivi per miracolo” - N apoli – Un incendio doloso ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella notte tra il 17 e il 18 luglio nel quartiere San Carlo all’Arena, a Napoli. Si legge su cronachedellacampania.it