Siamo sopravvissuti all' incendio di Punta Molentis tuffandoci in mare e aggrappandoci agli scogli Eravamo stremati siamo dei miracolati

«Ancora facciamo fatica a credere che siamo riusciti a salvarci». Iris Serra, 24 anni, e Gabriele Tulli, 26 anni, sono due dei diversi turisti che sono riusciti a scappare domenica, 27. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Siamo sopravvissuti all'incendio di Punta Molentis tuffandoci in mare e aggrappandoci agli scogli. Eravamo stremati, siamo dei miracolati»

