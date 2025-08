Una giovane donna di appena vent’anni si è sentita male durante una pausa in un locale scelto come tappa intermedia di un lungo viaggio. Da sola, visibilmente affaticata, ha iniziato a manifestare sintomi gravi fino a perdere conoscenza. Eventi drammatici che hanno trasformato una sosta come tante in una tragedia improvvisa. I soccorritori, giunti tempestivamente per cercare di salvarla, l’hanno trovata in condizioni critiche. Nonostante lunghi tentativi di rianimazione, la giovane non ha resistito: è stata dichiarata morta sul posto, lasciando dietro di sĂ© domande senza risposta. Un destino tragico che ha toccato chi era presente in quel momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Si sente male nel ristorante e muore, quello che le trovano addosso e shockante: "Non è possibile"