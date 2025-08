Si schianta fuori strada con lo scooter gravissimo un 44enne

Grave incidente nella notte, intorno alle 2.15 circa, lungo strada Castellana a Treviso. Un uomo di 44 anni, in sella ad uno scooter, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. Il malcapitato, A.A., di Paese, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

