Si reca in carcere per un colloquio con un detenuto usando un' auto rubata | arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione Pescara principale, hanno arrestato nella tarda mattinata del 1 agosto un 26enne per ricettazione. Il giovane, noto alle forze dell'ordine, avrebbe infatti raggiunto il carcere di San Donato per un colloquio con un detenuto, utilizzando un'auto rubata il 31 luglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

