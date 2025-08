Si perde sul sentiero e chiede aiuto | i soccorritori lo trovano stremato

Una decisione non proprio corretta o, forse, un errore di valutazione: fatto sta che il 19enne lituano protagonista di questa vicenda, scendendo da Cima Pavione nel gruppo delle Vette Feltrine nel Primiero, ha capito a un certo punto di essere decisamente in difficoltà , dopo essere finito in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it