Sì l’abbiamo fatto a pezzi è mostruoso Lorena Venier confessa l’omicidio shock del figlio Giallo sul movente

«Sono stata io, e so che ciò che ho fatto è mostruoso ». Così, con parole che non lasciano spazio all’equivoco, Lorena Venier, 61 anni, ha confessato davanti al magistrato l’omicidio del figlio Alessandro, 35 anni, ritrovato ucciso e fatto a pezzi nella casa di famiglia a Gemona, in provincia di Udine. Il racconto shock è arrivato ieri sera, giovedì 31 luglio, durante un lungo interrogatorio condotto dal sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo. La donna, secondo quanto riferito dal suo avvocato Giovanni De Nardo, era «visibilmente scossa» mentre forniva una ricostruzione dettagliata dell’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

