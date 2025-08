Si forma anche in Romagna Patto per il Nord il partito che guarda alla vecchia Lega Nord

Nasce, anche a livello territoriale, un nuovo soggetto politico che guarda alla “vecchia” Lega Nord, pre-salviniana. “Patto per il Nord costituisce la segretaria politica anche in Romagna attingendo a buona parte della dirigenza della ex Lega Nord Romagna e con l’innesto di nuove personalitĂ . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Lega contro “l’islamizzazione” nelle scuole: via il velo per le bambine Vai su Facebook

L'attacco del Patto di Grimoldi: "La Lega di Salvini ha tradito il Nord ... - Il Patto del Nord riunisce al suo interno una serie di voci autonomiste e federaliste della ex Padania, ispirate alla lezione di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio. Si legge su bergamonews.it

Lega, il niet di Salvini al Patto per il Nord e l ... - Lettera43 - L’incompatibilità con il Patto del Nord e il pasticcio della tessera a Bossi Ma le ragioni del nuovo segretario lombardo non hanno convinto il capo della Lega. Scrive lettera43.it